Dresden

Bei einem Streit am Amalie-Dietrich-Platz in Dresden-Gorbitz sind am Sonntagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Die beiden 37 und 43 Jahre alten Männer gerieten kurz vor 22 Uhr mit einer dritten Person in Streit.

Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitten beide Stichverletzungen. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Täter entkam unerkannt, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen

