Zwei Männer in Dresden-Cotta und der Neustadt überfallen

Drseden

In der Nacht zu Freitag sind in Dresden zwei 21 Jahre alte Männer überfallen worden. Eines der Opfer wurde gegen 1.30 Uhr auf der Weidentalstraße in Cotta von drei Männern mit einem Schlagstock angegriffen. Die Täter klauten ihm die Geldbörse. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Gegen 4.40 Uhr überfielen vier Männer einen weiteren 21-Jährigen auf dem Albertplatz. Sie versuchten, das Handy des jungen Mannes zu rauben und verletzten ihn dabei leicht. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. In diesem Fall sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä