Dresden

Die Polizei hat zwei Hakenkreuz-Schmierer in Dresden auf frischer Tat gestellt. Zeugen hatten die Beamten informiert, dass die jungen Männer am Samstag Hakenkreuze, eine SS-Rune sowie Anti-Polizei-Slogans auf einen Gehweg gesprüht hatten. Die Symbole seien bis zu einem Meter groß gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen die 19 und 20 Jahre alten Männer wird jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Hier lesen Sie weiter

Von RND/dpa