Dresden

Bei einem Brand in einem Mietshaus an der Berzdorfer Straße in Dresden sind am Dienstagmorgen zwei Frauen verletzt worden. Eine von ihnen habe Brandwunden erlitten, die andere sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Angaben zum Alter lagen zunächst nicht vor. Die Brandursache war ebenfalls unklar. Die Wohnung sei unbewohnbar.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand in einer Wohnung in der zweiten Etage aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei dichter Rauch aus den Fenstern der Wohnung gedrungen.

Im Treppenhaus fanden die Feuerwehrleute die beiden Frauen. Es handelte sich um die Mieterin der betroffenen Wohnung und eine Nachbarin. Diese habe die Frau aus der Wohnung geholt. Drei weitere Menschen mussten ambulant behandelt werden, weil sie Qualm eingeatmet hatten.

Von dpa