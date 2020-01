Dresden

Am Dienstagnachmittag haben Polizisten zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Mickten festgenommen. Beide Männer wurden von Zeugen beobachtet, wie sie sich an Fahrrädern zu schaffen machten, die vor Firmengebäuden abgestellt waren.

Die Polizei erwischte den 30-jährigen Dieb an der Washingtonstraße. An einem E-Bike hatte er bereits Teile beschädigt. Indessen hielten Zeugen den 46-jährigen Dieb an der Marie-Curie-Straße bereits fest, als die Beamten eintrafen. Offenbar hatte er das Schloss eines Mountainbikes zu knacken versucht. Nun ermittelt die Polizei gegen die beiden Tatverdächtigen wegen des versuchten Diebstahls.

Von DNN