Dresden

In Dresden-Löbtau ist am Donnerstagabend gleich zweimal ein Exhibitionist aufgefallen. Der Mann war zunächst gegen 20.30 Uhr mit unbedecktem Geschlechtsteil an der Tankstelle Löbtauer Straße herumgelaufen.

Kurz nach 9 Uhr sprach offenbar derselbe Täter auf der Lübecker Straße am Abzweig Drescherhäuser eine 25-Jährige an. Dabei hielt er seinen unbedeckten Penis in der Hand. Die junge Frau lief davon.

Der Exhibitionist, Anfang 20, rund 1,75 Meter groß und mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet, folgte ihr noch bis zur Braunsdorfer Straße. Wie die 25-Jährige angab, sprach der Täter deutsch.

Von fkä