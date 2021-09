Zwei Exhibitionisten in Dresden gestellt

Dresden

Gleich zwei Entblößer haben Dresdner Polizeibeamte am Sonnabend gestellt. Ein 42-jähriger Rumäne hatte gegen 17.30 Uhr an der Querallee zunächst Blickkontakt zu zwei 22 und 23 Jahre alten Frauen aufgenommen. Dabei öffnete er seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, teilte die Polizei mit. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort stellen und festnehmen.

Eine Dreiviertelstunde später ein ähnliches Szenario in der Damenschuhabteilung eines Bekleidungsgeschäftes an der Prager Straße: Ein 15-Jähriger aus Syrien stellte sich frontal vor drei gleichaltrige Mädchen, präsentierte seinen Penis und manipulierte daran. Der junge Mann wurde am Tatort durch Polizisten gestellt. Die Beamten brachten ihn zu seinen Eltern, nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren.

Von ttr