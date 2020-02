Dresden

In Dresden-Striesen und der Südvorstadt ist in der Nacht zum Dienstag in zwei Bäckerei-Filialen eingebrochen worden. Im Laden an der Borsbergstraße stahlen die Täter einen Tresor – was sich darin befand, ist noch nicht abschließend bekannt. Auch wie die Einbrecher in die Räume gelangten, ist unklar.

Wiederum ein Tresor fiel Dieben auch in einer Filiale an der Nürnberger Straße ins Auge, nachdem sie eine Schiebetür aufgedrückt hatten. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Safe zu öffnen. Anderes Diebesgut fand sich offenbar auch nicht, teilte die Polizei mit.

Von fkä