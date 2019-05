Dresden

Am Wochenende haben zwei Männer in Friedrichstadt und in Prohlis unabhängig voneinander einen Hitlergruß gezeigt.

Am Samstag zeigte ein 31-jähriger Mann von einem Balkon aus die verbotene Geste, als der Aufzug auf der Schäferstraße unterwegs war, während am Sonntag ein 41-Jähriger die Geste auf dem Albert-Wolf-Platz wiederholte. Außerdem beleidigte er die 64-jährige Frau und ihren Begleiter. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt.

Der Polizei gelang es die Personalien beider Männer aufzunehmen und ermittelt nun gegen die Deutschen wegen des Verwendens verfassungswidriger Symbole. Zusätzlich wird gegen den 41-jährigen noch wegen Beleidigung ermittelt.

Von lp