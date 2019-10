Dreiten

Auf der Verbindungsstraße zwischen Dresden und Freital sind am Samstagnachmittag zwei Motorradfahrer verletzt worden, einer davon schwer. Beide Biker gerieten nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Heideschanze auf die Gegenfahrbahn und stießen dort mit einem in Richtung Dresden fahrenden Skoda zusammen.

Der Fahrer der blauen Kawasaki Ninja stürzte und verletzte sich schwer. Auch sein Begleiter auf einer KTM Duke erlitt Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Aus der blauen Maschine liefen große Mengen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr benötigte geraume Zeit, um die Ölspur zu beseitigen.

Zur Galerie Motorradunfall im Plauenschen Grund

Die Tharandter Straße war währenddessen komplett gesperrt. Die Polizei empfahl noch am späten Nachmittag, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Ob die Biker zu schnell unterwegs waren und weshalb sie auf die falsche Fahrbahn gerieten, ermittelt jetzt die Polizei.

Von halk