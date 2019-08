Dresden

An der Budapester Ecke Josephinenstraße direkt neben der 16. Grundschule sind am Dienstagvormittag zwei Autos kollidiert. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei musste den Abschnitt in stadteinwärtiger Richtung bis nach dem Mittag sperren.

Busse der Linie 62 fuhren in Richtung Johannstadt Umleitung. Die Haltestellen Josephinen- und Reitbahnstraße konnten nicht bedient werden.

Von DNN