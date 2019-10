Dresden

Am späten Sonntagnachmittag gab es auf der Kesselsdorfer Straße einen Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Gegen 17.05 Uhr stieß in Höhe der Altnossener Straße ein Chevrolet Matiz mit einer Straßenbahn der Linie 7 zusammen. Offenbar hatte der Chevroletfahrer die rote Ampel am Bahnübergang übersehen. Der Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Straßenbahnfahrerin und ihre Fahrgäste blieben unverletzt. Der Straßenbahnverkehr nach Pennrich war unterbrochen. Die Linie 7 verkehrte nur bis Gorbitz. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Straßenbahn wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von rh