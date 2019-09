Dresden

Am Mittwochmorgen sind gegen 9.45 Uhr auf der Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Hansastraße ein Opel Astra und ein Hyundai i30 zusammengestoßen.

Die 57-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Bischofsweg, während der 54-jährige Hyundai-Fahrer auf der Hansastraße in Richtung Autobahn unterwegs war, als es zum Zusammenstoß der Autos kam. Die Opel-Fahrerin übersah im Vorfeld offenbar eine rote Ampel und verursachte dadurch den Unfall. Nach dem Zusammenprall wurde neben den beiden Fahrern auch die 45-jährige Beifahrerin im Hyundai verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar, ob die beiden Fahrzeuge einen erheblichen Schaden oder einen Totalschaden erlitten haben. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet und der Betrieb der Straßenbahnlinie 13 musste unterbrochen werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lp