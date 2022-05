Zusammenstoß auf der Grillparzerstraße in Dresden

Dresden

Auf der Grillparzerstraße in Dresden-Cotta sind am Sonntag drei Autos zusammengestoßen. Ersten Informationen zufolge war gegen 16.15 Uhr zunächst ein Opel Vectra mit einem Peugeot 307 kollidiert und anschließend gegen einen entgegenkommenden Ford geprallt. Der Opelfahrer und die Frau am Steuer des Ford erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Grillparzerstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Buslinien 70 und 80 mussten für mehr als zwei Stunden umgeleitet werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von ttr/halk