Dresden

In der Nacht zum Dienstag haben Polizisten einen 34-Jährigen festgenommen, nachdem dieser mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen war. Der Mann hatte auf seiner Flucht mehrere Unfälle verursacht und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Beamte wollten kurz vor Mitternacht einen BMW auf der Dohnaer Straße kontrollieren. Statt anzuhalten beschleunigte der 34-jährige Fahrer. Bei seiner Fahrt beschädigte er einen Poller, der einen Geh- und Radweg von der Dohnaer Straße trennte. Anschließend fuhr er auf der falschen Seite der Straße und dem Fußweg der Dohnaer Straße. Dabei musste der Gegenverkehr ausweichen.

Durchbruch mehrerer Verkehrssperren

Der 34-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Bannewitz fort. An einer Verkehrssperre auf der Goppelner Hauptstraße, die Polizisten des Reviers Freital-Dippoldiswalde aufgestellt hatten, hielt er kurz an. Als die Beamten ihn ansprachen, setzte er zurück. Nur durch einen Sprung zur Seite konnten die Polizisten einen Unfall vermeiden. Sie blieben unverletzt.

Anschließend durchbrach und umfuhr der BMW-Fahrer mehrere Verkehrssperren. Die Fahrt endete, nachdem der BMW an der Verbindungsstraße von Obernaundorf nach Börnchen gegen einen Baum gestoßen war. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Polizisten nahmen ihn fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine, außerdem besaß der Mann keine Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 34-Jährigen gefährdet wurden beziehungsweise ausweichen mussten, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

