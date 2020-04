Dresden

Die Suche nach zwei Männern, die Ende Februar einen Schaffner in der S-Bahn von Radebeul nach Dresden angegriffen hatten, war erfolgreich. Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos am Montag gingen laut Bundespolizei mehrere Zeugenhinweise ein, sodass die Beamten die zwei Täter identifizieren konnten.

Die Angreifer waren am 22. Februar mit acht weiteren Männern in der S-Bahn 1 von Radebeul nach Dresden unterwegs. Da sie kein gültiges Ticket hatten, verwies ein Zugbegleiter sie des Zuges. Daraufhin bedrängten zwei Männer den Schaffner, ein dritter schlug und trat das Opfer. Zum Schluss stießen die Täter den Mann in den Ausstiegbereich des Zuges.

Als ein unbeteiligter Zeuge die Tat filmte, gingen die Angreifer auch auf diesen los, bevor sie aus dem Zug flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

