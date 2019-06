Dresden

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei durch einen Zufall zwei gesuchte Männer entdeckt, die sich in der Nähe der Stollestraße versteckt hatten. Sie wurden festgenommen und in die JVA gebracht.

Im Vorfeld kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Mann und einer 37-jährigen Frau, nach der sich der Mann in einer Gartenlaube in Löbtau versteckt hielt. Als die alarmierten Beamten die Gartenlaube erreichten, trafen sie dort noch zwei weitere Männer an. Nach einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen und den 45-Jährigen bereits mehrere Haftbefehle vorlagen.

Darüber hinaus fanden die Polizisten in der Laube eine geringe Menge von Betäubungsmitteln, ein Springmesser sowie drei Fahrräder, die in Fahndung standen.

Die drei Deutschen müssen sich daher wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von lp