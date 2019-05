Dresden

Am Sonntagmorgen hat eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Steinbacher Straße aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Flammen in einem Lagerschuppen ausgebrochen und auf die Laube übergegriffen. Das Häuschen brannte komplett aus. Auf einem Nachbargrundstück entstanden durch den Brand ebenfalls geringen Schäden.

Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Von mb