Dresden

In einem leerstehenden Hochhaus an der Grunaer Straße ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Den Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte eine Matratze angezündet. Die Flammen griffen auf Unrat über, der in der leeren Wohnung verstreut lag.

Während der Löscharbeiten ergriff die Polizei ein zwei junge Leute, die das Gebäude verließen. Die 20-Jährige und ihr 21 Jahre alter Begleiter sind nach aktuellem Ermittlungsstand nicht die Brandstifter, müssen sich aber wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Von fkä