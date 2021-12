Dresden

Die lauten Knallgeräusche in Dresden-Prohlis am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages waren kein verfrühtes Silvesterfeuerwerk. Stattdessen hatten Diebe Pyrotechnik in die Ausgabeschächte von zwei Zigarettenautomaten am Jacob-Winter-Platz gesteckt und gezündet. Der eine Kasten hielt stand, der andere wurde durch die Explosion stark beschädigt. Die Langfinger entwendeten laut Polizeiangaben Geld und Zigaretten in bislang unbekannter Menge.

Von ttr