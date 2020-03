Dresden

An der Strehlener Straße in Dresden ist am Wochenende ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Einer Polizeistreife fiel das Resultat des Angriffs – gesprengte Teile auf der Fahrbahn und einem angrenzenden Grundstück – bei einer Fahrt in der Nacht zum Samstag auf.

Ein benachbartes Gebäude wurde durch herumfliegende Teile an Fassade und einem Fenster beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von fkä