Dresden

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte an der Hamburger Straße einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt. Die Täter nutzten dafür Pyrotechnik. Sie entwendeten Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge. Angaben zum Sachschaden konnten bislang noch nicht getroffen werden.

Von PS