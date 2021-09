Dresden

Am Mittwochmorgen kam es auf der Großenhainer Straße zu einem Unfall mit schwerwiegenden Folgen. Gegen 08:00Uhr war ein 31-Jähriger mit dem Fahrrad in Richtung Stadtzentrum unterwegs und fuhr an der Haltestelle „Wilder Mann“ an einem haltenden Bus vorbei.

An einer Fußgängerampel vor dem Bus lief eine 46-Jährige über die Straße und wurde von dem Radfahrer erfasst. Beide stürzten und die Frau wurde schwer verletzt, der Radfahrer leicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

Hinweise:03514832233

Von SP