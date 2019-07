Dresden

Am frühen Sonntagmorgen haben Dresdner Polizeibeamten zwei Männer gestellt, die zuvor versucht hatten, in einen VW-Bus auf einem Parkplatz an der Schmiedeberger Straße in Seidnitz einzubrechen.

Nach einem Zeugenhinweis stießen die Beamten in der Nähe des Tatorts auf die beiden 35 und 36 Jahre alten Deutschen. Mögliches Tatwerkzeug hatten sie den Polizeibeamten zufolge einstecken. Außerdem standen die zwei Verdächtigen unter dem Einfluss von Amphetaminen. Ob die beiden Männer für die Straftat verantwortlich sind, ist laut der Polizeidirektion noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Von DNN