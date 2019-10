Coswig

Am Mittwochmorgen ist eine 16-jährige Radfahrerin auf der Dresdner Straße gestürzt, weil ein Kleintransporter, der ebenfalls in Richtung Brockwitz unterwegs war, zu dicht an sie heranfuhr. Die Radfahrerin kam nach rechts in den Straßengraben und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der helle Transporter verließ die Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall insbesondere dem Kleintransporter machen können. Hinweise an die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen.

Von ps