Cossebaude

Am Montagnachmittag kollidierten gegen 16.30 Uhr auf der Meißner Straße ein Motorrad und einem Renault seitlich. Der 64-jähirge Fahrer des Renaults war in Richtung Niederwartha unterwegs und wollte nach links in die Rosenstraße abbiegen, als er von einem vorbeifahrenden Motorrad touchiert wurde.

Der bislang unbekannte Täter war zwischen mehreren rechts wartenden Fahrzeugen hindurchgefahren und entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer verursachte einen Schaden von 500 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Motorradfahrer oder seinem Fahrzeug geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten sich an die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 zu wenden.

Von Jennifer Georgi