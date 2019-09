Dresden

Am vergangenen Mittwoch ist es zu einem Streit vor einem Supermarkt an der Pfotenhauer Straße gekommen, in dessen Folge ein 73-jähriger Mann verletzt wurde. Nachdem der Mann neben dem Markt einen Einkaufswagen holte, geriet er in einen Streit mit zwei jungen Männern. Danach schubste einer der beiden den 73-Jährigen, der daraufhin stürzte und mit dem Kopf auf eine Metallkante fiel. Laut Polizeiangaben zog er sich dabei Kopfverletzungen zu. Die beiden Männer flüchteten.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen die Angaben zum Geschehen, insbesondere zu den Männern machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 / 483 22 33.

Von heh