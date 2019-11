Dresden

Bereits vergangene Woche sind mehrere Männer in der Nähe der Löbtaupassage an der Kesselsdorfer Straße in Streit geraten. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Auseinandersetzung, die in der Nacht zum Donnerstag, dem 31. Oktober gegen 0.45 Uhr stattfand.

Als die Beamten am Ort eintrafen, fanden sie zwei 35 Jahre alte Deutsche, einen 22- sowie einen 28-jährigen Eritreer vor. Letzterer war leicht verletzt. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

Hinweise und Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä