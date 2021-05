Zeugen nach Unfallflucht in Dresden gesucht

Dresden

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der Kreuzung Winterbergstraße/Nätherstraße in Seidnitz, bei dem ein 47-jähriger Radfahrer am Dienstagabend Verletzungen erlitten hat.

Laut Polizeimeldung war der 47-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Winterbergstraße unterwegs. Aus der Nätherstraße näherte sich ein silbergraues Auto, das zunächst anhielt, kurz vor dem Radfahrer aber anfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer so stark, dass er stürzte.

Dabei erlitt er Verletzungen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Fahrer des Autos hielt kurz an, fuhr dann aber davon. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unfallflucht gegen ihn.

Wer Angaben zum unbekannten silbergrauen Auto und dessen Fahrer machen kann, wendet sich an die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33.

Von tik