Dresden

Als am Montagabend ein Bus der Linie 65 auf der Lohrmannstraße an der Haltestelle S-Bahnhof Reick hielt, zerschlug ein Unbekannter von außen eine Scheibe der hinteren Bustür und fuhr anschließend mit einem gelben Fahrrad in Richtung Gasanstaltstraße davon. Er trug einen orangefarbenen Regenüberwurf. Am Bus entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von ps