Dresden

Am Donnerstagmorgen ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 14-Jährige war auf dem Radweg der Großenhainer Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Beim Überqueren der Trachenberger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, wie die Polizei Dresden mitteilt. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4 100 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere der Ampelschaltung, machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

Von EE