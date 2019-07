Dresden

Die Dresdner Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der sich Mitte Juni vor einem Mädchen entblößt hat.

Die 10-Jährige war am 16. Juni zwischen 15 und 16 Uhr auf der Behrischstraße in Richtung Eisenacher Straße unterwegs. Kurz nach der Niederwaldstraße kam ihr der Unbekannte entgegen und manipulierte an seinem unbedeckten Geschlechtsteil.

Der Mann war 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er hatte kurze braune Haare und trug eine gelb-braune Hose und ein schwarzes T-Shirt. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen. Link zum Foto: https://www.polizei.sachsen.de/de/66065.htm

Von PS