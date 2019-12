Dresden

Am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr hat ein Unbekannter einem 35-Jährigen an der Zentralhaltestelle Pirnaischer Platz geschlagen und im Gesicht verletzt. Der Täter entfernte sich anschließend in Begleitung eines etwa 16 Jahre alten Mädchens vom Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere das Mädchen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von ps