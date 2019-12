Dresden

Drei Unbekannte haben bereits am 29. November am Elbepark einen Mann geschlagen. Die Täter wurden von Zeugen beobachtet, wie sie vor einem Schnellimbiss mit dem Mann in Streit gerieten und in der Folge auf ihn einschlugen. Er flüchtet in Richtung Elbepark. Die drei Täter flüchten mit einem Auto in Richtung Washingtonstraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen insbesondere zu dem Geschädigten machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33.

Von ps