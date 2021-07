Dresden

Am Freitagabend fuhr ein unbekannter Wagen an der Chamissostraße in Cotta an einen parkenden Audi A3 und entfernte sich vom Unfallort.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.15 und 18 Uhr. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die Angaben zum unbekannten Auto oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN