Dresden

Gegen 11 Uhr ist es am Montag erneut zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw gekommen. Laut Zeugenaussagen hatte ein Radfahrer eine Fußgängerampel bei Rot überquert, woraufhin ihn ein 64-jähriger Mercedesfahrer, der von der Flügelwegbrücke in Richtung Elbepark fuhr, erfasste. Der Radfahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen sieben Uhr war es amgleichen Tag schon einmal zu einem Unfall gekommen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfall insbesondere der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von ps