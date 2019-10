Dresden

Am Montagabend haben drei Unbekannte am Jacob-Winter-Platz auf einen Mann eingeschlagen und ihn augenscheinlich verletzt. Die Täter flüchteten anschließend. Auch der Verletzte verließ den Ort des Geschehens, allerdings nicht, ohne sich abzureagieren. Er schlug die Heckscheibe eines an der Prohliser Allee parkenden Mazda ein, dann entfernte er sich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen insbesondere den beteiligten Personen machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33.

Von ps