Dresden

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag eine Apotheke an der Winterbergstraße überfallen. Der Mann betrat den Verkaufsraum, bedrohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber erbeutete einen niedrigen dreistelligen Betrag, mit dem Geld flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, gestellt werden konnte der Mann jedoch nicht.

Der Unbekannte ist etwa 1,60 Meter groß und von schmächtiger Statur. Er sprach gebrochenes Deutsch. Der Mann trug eine Sonnenbrille und dunkle Bekleidung. Maskiert war er mit einem dunklen Tuch, das er sich ins Gesicht gezogen hattet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von kcu