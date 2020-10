Dresden

Am 19. Oktober brannte das Parteifahrzeug des Stadtrats Max Aschenbach (Die PARTEI) ab. Der Wagen war an der Magazinstraße in der Albertstadt geparkt. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Unbekannte den Aixam Multitruck angezündet. Der Wert des Fahrzeugs wurde mit rund 2.000 Euro beziffert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Diese führten bislang jedoch nicht zur Feststellung von möglichen Tatverdächtigen.

Aus diesem Grund sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN