Dresden

Am Dienstagvormittag stießen auf dem Rathenauplatz ein Bmw 430 und ein Ford Focus zusammen.

Beide Autos fuhren von der Carolabrücke in Richtung Pirnaischer Platz. Der Fahrer des Ford wollte am Rathenauplatz nach links in die Pillnitzer Straße abbiegen. Gleichzeitig überholte der Fahrer des BMW den Ford. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrverhalten der Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN