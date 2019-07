Dresden

Am Mittwoch ist es zu insgesamt zehn Enkeltrickbetrügerein gekommen. Sechs ältere Menschen wurden in Dresden, vier in Meißen angerufen.

In allen Fällen gaben die unbekannten Täter vor, Angehörige oder Bekannte zu sein und versuchten durch geschickte Gesprächsführung die Senioren zu Geldzahlungen zwischen 5000 und 49 000 Euro zu bewegen. In den meisten Fällen bemerkten die Angerufenen den Betrug, indem sie ihre wirklichen Angehörigen anriefen.

In einem Fall fiel der Mitarbeiterin einer Sparkasse in Dresden die unüblich hohe Summe auf, die eine 77-jährige Kundin abheben wollte, und informierte die Polizei. In einem anderen Fall verhinderte der Nachbar einer 84-Jährigen den Betrug. Er bemerkt, wie die Seniorin in ein Taxi steigen wollte, half ihr dabei und erfuhr im Gespräch, dass sie zur Bank unterwegs sei, um viel Geld abzuheben. Der 79-jährige Nachbar schickte das Taxi wieder weg und informierte die Polizei.

Die Polizei rät: Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag. Fragen Sie selbst bei ihren Verwandten nach, ob sich das im Anruf Geschilderte tatsächlich zugetragen hat. Übergeben Sie fremden Personen niemals Geld. Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei.

Von PS