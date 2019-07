Dresden

Nach einer schweren Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus an der Gamigstraße hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 23-Jährige aus Libyen soll am Sonnabend mit einem Paket Grillanzünder die Tür einer Wohnung in der dritten Etage in Brand gesetzt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei die Tür erheblich beschädigt worden. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht. Personen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden.

Der Mieter, ein 22-jähriger Iraker, war den Angaben zufolge nicht in seiner Wohnung. Im Umfeld des Hauses stießen Polizeibeamte bei den Ermittlungen dann auf den 23-jährigen Tatverdächtigen und brachten ihn in Polizeigewahrsam.

Von DNN