Dresden

Unbekannte Täter drangen am Freitagabend in ein Einfamilienhaus auf dem Nachtflügelweg in Bühlau ein. Sie brachen die Terrassentür auf und entwendeten aus den durchsuchten Räumen und Schränken 1.065 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden wurde mit 2.000 Euro beziffert.

Auch in Johannstadt schlugen am Freitagnachmittag Einbrecher zu. Innerhalb von nur 20 Minuten gelangten die Täter schadlos in eine Wohnung auf der Hertelstraße und entwendetem Schmuck, Bargeld und ein iPad im Gesamtwert von 5.000 Euro. Den Schlüssel zur Wohnung stahlen sie zuvor aus einem abgeparkten Audi am Straßburger Platz. Die dabei mitgestohlenen Dokumente führten die Täter zur Wohnung der Geschädigten.

Von fg