Wohnungsöffnung in Dresden: Feuerwehr findet Toten und gestorbene Haustiere

Dresden

Weil der Mieter einer Wohnung am Tanneberger Weg in Gorbitz längere Zeit nicht gesehen worden war, hat die Feuerwehr am Donnerstagmittag dessen Wohnungstür geöffnet. Dort machten die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung.

Sie fanden den Mann tot in der Wohnung – er zeigte „sichere Todeszeichen“, teilte die Feuerwehr mit. Außerdem lagen insgesamt neun tote Katzen in den Räumen. Die Einsatzkräfte brachten die toten Tiere zur Entsorgung ins Tierheim. Zu den Todesumständen des Mannes wird noch ermittelt.

Von fkä