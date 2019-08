Dresden

Im Laufe des vergangenen Montags sind bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Rudolfstraße in der Leipziger Vorstadt eingebrochen. Sie drangen in eine Wohnung ein und durchsuchten die Räume. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld in Höhe von 5000 bis 8000 Euro sowie Zweitschlüssel für die Privatfahrzeuge des Geschädigten. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht bekannt.

Von PS