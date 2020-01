Dresden

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Nürnberger Straße eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten die Täter die Balkontür im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten unter anderem einen Fernseher, ein Smartphone sowie ca. 400 Euro. Der Gesamtwert des Diebesgutes wurde auf rund 2.200 Euro beziffert. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt

Von fg