Dresden

Am Samstagmittag ist in einer Wohnung an der Melli-Beese-Straße in Dresden-Laubegast ein Feuer ausgebrochen. Die 42 Jahre alte Mieterin wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist bislang nicht bekannt, ebenso die Schadenshöhe.

Von ttr