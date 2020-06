Dresden

In der Dresdner Neustadt ist am Samstagabend eine Wohnung ausgebrannt. Insgesamt drei Wohnhäuser an der Hoyerswerdaer Straße wurden vorsichtshalber evakuiert. Gegen 18.30 Uhr war der Notruf eingegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Anschließend musste ein Kamerad durch den Rettungsdienst behandelt werden, weil er wegen der großen Hitze unter Kreislaufproblemen litt. Der Nutzer der Wohnung kam nicht zu Schaden, er war nicht zu Hause.

Die Hoyerswerdaer Straße musste gesperrt werden. Die Straßenbahnen der Linien 6, 11 und 13 fuhren Umleitungen, streckenweise verkehrten Ersatzbusse.

Von halk/ttr