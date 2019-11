Dresden

In der Nacht zum Sonntag hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Frühlingstraße in der Dresdner Neustadt gebrannt. Das Feuer brach in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss aus. Die 86-jährige Mieterin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Sie kann nicht zurück in ihre Wohnung kehren – Brand und Löscharbeiten haben diese unbewohnbar gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt und überprüft derzeit auch, ob ein Heizkissen das Feuer ausgelöst haben könnte.

Von ps