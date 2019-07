Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag ein Wohnhaus an der Winterbergstraße in Gruna mit roter Farbe beschmiert. Die Täter brachten an der Fassade, der Haustür und einem Garagentor verschiede Schriftzüge auf. So bezeichneten sie das dort wohnende AfD-Mitglied als „Nazi“ und „Faschist“.

Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei Dresden zufolge noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Zudem wurde das Wohnhaus eines weiteren Parteimitglieds in Gorbitz ebenfalls mit roter Farbe beschmiert.

Von DNN